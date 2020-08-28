Sifonu çekemedi; nedeni ‘içeri sızan’ dört yılanmış

Avustralyalı bir kadın sifonu çekmekte zorlanınca rezervuarı açtı ve dört yılanla karşılaştı.

Fotoğraf: CNN International

Queensland eyaletinin kuzeyindeki bir çiftlikte yaşayan 25 yaşındaki Sofie Pearson, pazar günü defalarca sifonu çekmeye çalıştı.

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Başarılı olamayınca ne olduğunu anlamak için kontrol etti ve karşısında yılanları görünce hayrete düştü.

En büyük yılanın 1 metre boyunda olduğunu söyleyen Pearson, önce fotoğraflarını çekti. Sonra da bir erkek arkadaşından yardım istedi.

“Ben asla onlar oradan çıkarmazdım neyse ki arkadaşım gelip yılanları çıkardı” diyen Pearson, yılanlara zarar vermeden araziye bıraktıklarını söyledi.