‘Sıfırlama tapesi’ davası: Erdoğan kayıtlar için uzman raporu istemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘sıfırlama tapesi’ nedeniyle açtığı davada Erdoğan’ın avukatları ses kayıtlarının gerçek olup olmadığının teknik olarak incelenmesini istenmedi. Mahkeme da aynı yönde karar erdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ve 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan tapelerin içeriğini TBMM’de okumuştu. Bunun üzerine Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu mahkemeye vermişti.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren davada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, mahkemeye Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen ‘sıfırlama‘ konuşmasının tapesini delil olarak sundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, duruşmada söz alarak söz konusu görüşmelerin ‘FETÖ‘ tarafından yasadışı yollarla toplandığını, montajlandığını savunarak bu konuda Ankara ve İstanbul savcılıklarının takipsizlik kararını dosyayı sundu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise bu ses kayıtlarının hiçbir şekilde montaj ürünü olmadığını belirterek kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi istedi. Erdoğan’ın avukatı Aydın ise bu talebe, tapelerin orijinali olmadığını ve bu yüzden inceleme yapılamayacağını iddia ederek itiraz etti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı da kayıtların orijinalinin bulunup bulunmadığının 17 Aralık dosyasının getirilmesi durumunda anlaşılabileceğini dile getirdi.

Mahkeme, 17 Aralık dosyasının getirtilmesi ve bilirkişi incelemesi yapılması talebini reddederken, esasa ilişkin yeterli delillerin toplandığına hükmetti. Tahkikat aşamasının sona erdiğine karar veren mahkeme, duruşmayı sözlü yargılama aşamasına geçilmesi için 13 Temmuz’a erteledi.