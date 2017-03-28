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Sıfır tolerans: FIFA’nın ‘hakeme küfür’den soruşturma başlattığı Messi’ye dört maç ceza  

FIFA, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’ye hakeme küfür ettiği gerekçesiyle dört maç ceza verdi.

Fotoğraf: Reuters

Arjantin’in Şili’yi 1-0 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası eleme grubu maçında takımının tek golünü atan Messi hakkında, hakem Michael van Gasse’ye ‘sözlü sataşma’da bulunması nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Bu gece Türkiye saatiyle 23.00’te oynanacak Bolivya-Arjantin karşılaşmasından saatler önce kararını açıklayan FIFA, Messi’yi dört maç menle cezalandırdı.

Eleme grubunda 21 puanla üçüncü sırada yer alan Arjantin, gruptaki son beş maçın dördüne yıldızından yoksun çıkacak. Elemelerde Messi’nin oynadığı altı maçın beşini kazanan Arjantin, 29 yaşındaki oyuncunun forma giymediği yedi maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi.

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