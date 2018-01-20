Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sıfır noktasında savaştan naklen

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TSK Afrin’deki PYD mevzilerini yoğun topçu ateşine tutarken, Kilisliler de sınırda meraklı gözlerle çıkan dumanı izliyor… (Fotoğraf: DHA)

Fotoğraf: DHA
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