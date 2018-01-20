Sıfır noktasında savaştan naklen

TSK Afrin’deki PYD mevzilerini yoğun topçu ateşine tutarken, Kilisliler de sınırda meraklı gözlerle çıkan dumanı izliyor… (Fotoğraf: DHA)
Yaramazlara biraz batar!
TSK Afrin’deki PYD mevzilerini yoğun topçu ateşine tutarken, Kilisliler de sınırda meraklı gözlerle çıkan dumanı izliyor… (Fotoğraf: DHA)
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını, devamının geleceğini’ söyledi.
TSK, Afrin’de PYD’ye yönelik başlatılan operasyona ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adını verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrin operasyonunun sahada başladığını ilan ettiği dakikalarda ÖSO milislerinden bir grup Kilis’ten Suriye’ye geçti.
İsmailağa ve Ensar gibi Türkiye genelindeki 265 ‘vergi muafiyetine sahip’ vakıf, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle protokol listesine eklendi.
Eskişehir’de trafik kazasında 11 kişinin can verdiği otobüsten yaralı kurtulan yolcular “Şoför direksiyon başında uyuyordu” dedi. Şoför ise uyumadığını belirterek önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdığını anlattı.