‘Sıfır’ diye aldığı araç kusurlu çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan Duygu Çamtaş (37), bir firmadan 2020 model ‘sıfır’ otomobil satın aldı. Ekspertiz raporunda aracın kusurlu olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Eski otomobilini satan ve annesinin fiziksel engeli nedeniyle aracı indirimli satın alan Çamtaş her ihtimale karşı ekspertize gitti. Raporda, motor kaputundaki cıvatalarda sökme- takma işlemi olduğunun yazdığını görünce hayal kırıklığı yaşadı. Nişanlısıyla aracı incelediğinde ise cıvataların sprey boyayla boyandığını fark etti.

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Firmayla iletişime geçen Çamtaş, kendisini tatmin eden bir yanıt alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Basında yer alan haberlerden etkilenerek ekspertize başvurduğunu ve hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Çamtaş şöyle devam etti: “Aracın yenisiyle değiştirilmesini istiyorum. Aracımı aynı renk ve modelde istiyorum. Sonuçta araç fiyatları sürekli değişiyor. Ben bu arabayı satıp yerine yenisini hemen alabilecek biri değilim. Şu an araca ihtiyacım var, annem ve babam rahatsız oldukları için onları sürekli hastaneye götürüp, getiriyorum. Araçsız kalırsam bütün işlerim zarar görecek. Adliye pazartesi açılacağı için gidip suç duyurusunda bulunacağım. Tüketici Mahkemesi’nde gerekli işlemleri yapacağım.”

Önceki aracını da aynı firmadan satın aldığını belirten Çamtaş, kusurlu çıkan aracı kendisinden satış usulüyle geri almak istediklerini ve bunu kabul etmediğini anlattı.