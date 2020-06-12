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Yaramazlara biraz batar!

Sıfır ‘corona’ vakalı İtalyan kasabasında 1 avroya satılık ev

Covid-19 salgınında hiç vaka tespit edilmeyen, İtalya’nın Calabria bölgesindeki Cinquefrondi kasabasında 1 avroya (7.73 lira) ev satılıyor. Ancak ufak bir bit yeniği var.

Fotoğraflar: Tullio Pronesti

Ülkenin salgından en az etkilenen bölgelerinden birinde bulunan kasabada ortalama 40-50 metrekarelik evler 1 avroya satılıyor.

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Ancak satın alınan evin 10 ila 20 bin avro arasında değişen yenileme masrafı da alıcıya ait. Satın alma tarihinden sonra üç yıl içinde yenileme yapılmazsa 20 bin avroluk cezası var.

İtalya’nın birçok kırsal kasabasında olduğu gibi Cinquefrondi de genç nüfusunun şehre göç etmesiyle önemli ölçüde azalan nüfus sorunuyla mücadele ediyor.

Belediye başkanı Michele Conia ‘güzellik operasyonu’ adını verdiği bu projeyle terk edilmiş evlere yeni sahipler bularak kasabanın kayıp bölgelerini iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

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Conia, kasabayı “İki deniz ve dağlar arasında, yanından nehir geçen, deniz kıyısına arbayla 15 dakikalık mesafede” sözleriyle anlatıyor.

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