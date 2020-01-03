Sıfır aracında göçük çıktı, bayi geri almayınca dava açıp kazandı: Yerli otomobil alacağım

Trabzon’da sıfır aldığı otomobilde göçük olması nedeniyle değiştirilmesi talebini kabul etmeyen bayiyi dava eden müşteri, üç yıllık davayı kazandı.

Avukat Bünyamin Bayram (solda) ve Şahin. (Fotoğraflar: DHA)

Restoran işletmecisi Cengiz Şahin, 2017’de Japon markasına air bir otomobili satın aldı. Ancak daha sonra otomobilin arka kapısının üst noktasındaki kaportasında göçükler fark etti. Şahin, aracın değiştirilmesini talep ettiği bayiden ret yanıtı aldı. Bunun üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

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Para iadesi çıktı

Trabzon Tüketici Mahkemesi’nde açılan ‘ayıplı malin iadesi’ davasını Şahin kazandı. Mahkeme, otomobilde gözle görülür ayıpların olduğunu belirterek ayıpların kullanım hatasından kaynaklanmadığı yönünde tespit yaptı.

Mahkeme, aracın ücreti olan 113 bin 394 liranın iadesine karar verirken, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi’nde yeniden yargılama istemi reddedildi. Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi de bayiyi haksız buldu.

‘Yerli otomobil alacağım’

Cengiz Şahin, karara dair şunları söyledi: “Avrupa otomobilden canım yandı. Fabrikasyon hatası çıktı. Bunun da arkasında durmadılar, sıkıntı yaşadık. Şimdi ise yerli otomobilimiz çıkıyor. Tanıtımını izledik, çok da beğendik. İade edilecek para ile yerli otomobil almak istiyorum. İnşallah kısa sürede piyasaya sürülür. Biz de yerli otomobilimize yatırımımızı yaparız, kendi malımızı kullanırız.”