Sierra Leone’de heyelan faciası: Yüzlerce insan hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de toprak kayması sonucunda yüzlerce insanın öldüğü bildirildi. Reuters’in haberine göre Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Foh, “Son derece ciddi bir faciayla karşı karşıyayız” dedi. Anadolu Ajansı ise bir hastane yetkilisinin yerel medyaya en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini söylediğini aktardı. Foh, faciaya sahne olan başkent Freetown yakınlarındaki dağlık Regent kasabasında çok […]