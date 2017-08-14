Sierra Leone’de heyelan faciası: En az 205 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de toprak kayması sonucunda en az 205 kişi hayatını kaybetti.
Kızılhaç yetkilileri, başkent Freetown’ın kenar mahallelerindeki facia sonrası en az 205 kişinin cenazesinin morga getirildiğini bildirdi.
Kızılhaç Sözcüsü Abu Bakarr Tarawallie, toprak altından daha fazla ceset çıkarılmasıyla ölü sayısında artış beklediklerini de kaydetti.
Anadolu Ajansı ise ölü sayısını 312 kişi olarak duyurdu.
Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Foh, “Son derece ciddi bir faciayla karşı karşıyayız” dedi.
Foh, faciaya sahne olan başkent Freetown yakınlarındaki dağlık Regent kasabasında çok sayıda yasa dışı ev inşa edildiğini de sözlerine ekledi.
Yoğun yağış sonucu Regent’te onlarca ev su altında kalmıştı.