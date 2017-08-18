Sierra Leone ‘mezarlığı’: Heyelan faciasında 156’sı çocuk 461 kişi can verdi, 600 kayıp var

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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de bu hafta içinde meydana gelen heyelan faciası sonrası 156’sı çocuk 461 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Freetown yakınlarındaki dağlık Regent kasabasında 14 Ağustos’ta aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana gelmişti.

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Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen halen kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çoğu derme çatma yasa dışı evlerden oluşan kasaba mezarlığa döndü.

Yetkililerin ilk olarak 200’ün üzerinde açıkladığı ölü sayısı artıyor.

Reuters’ın haberine göre şimdiye dek 461 kişinin cenazesi toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerin 156’sı çocuk.

Kızılhaç yetkilileri, yaklaşık 600 insanın halen kayıp olduğunu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi. Sağlık yetkilileri, cenazelerin bulunamaması halinde salgın hastalık tehdidi oluşturacağını bildirdi.

Bir morg yetkilisi, ülkedeki durumu şu sözlerle özetledi: “Cenazeler gelmeye devam ediyor.”