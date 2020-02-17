Şiddete maruz kalan kadınların hastalıktan ölme ihtimali yüzde 44 daha fazla

Britanya’da yapılan bir araştırma şiddette maruz kalan kadınların bir hastalıktan ölme riskininin genel nüfusa oranla yüzde 44 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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Warwick ve Birmingham üniversitelerinin yürüttüğü araştırmaya göre aile içi şiddete uğrayan kadınların, tip 2 diyabet gibi kardiyometabolik hastalıklar ve kardiyovasküler hastalık geçirme riski artıyor.

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Dünya genelinde her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı vurgusu da yapılan araştırma için 1995 ve 2017 yıllarında pratisyen hekimler tarafından tutulan tıbbi kayıtlar incelendi.

Araştırmanın baş yazarı Doktor Joht Singh Chandan kayıtlarda bu travmatik deneyimin ayrıntıları olmadığı için maruz kalınan şiddetin boyutlarının farklı riskleri etkileyip etkilemediği değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyledi. Şiddette maruz kalan kadınların bu hastalıklara yakalanmasının sebebi tam olarak belirlenemese de Dr. Chandan’a göre büyük olasılıkla şiddetten kaynaklanan akut ve kronik stres, risk artışından sorumlu faktör.

Araştırmacılar şiddette maruz kalanlarda ölüm oranının daha yüksek olmasının sebebinin kesin olarak berlilenmesi için daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Araştırma Journal of the American Heart Association’da yayınlandı.