Şiddete çifte takip: Evden uzaklaştırılan erkek, kadına yaklaşınca alarm çalacak

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Bundan böyle, aile içi şiddet nedeniyle evden uzaklaştırılarak elektronik kelepçe takılan erkeklerin yanı sıra muğdur kadın da elektronik takip cihazı taşıyacak. Erkek, kadına sokakta bile yaklaşsa polis anında haberdar olacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sunarken aile içi şiddeti önlemek için faaliyete geçirilen yeni uygulamayı açıkladı. Uygulama pilot iller olarak ilk etapta Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya’da hayata geçti.

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Sistem şöyle işliyor:

Kadına yönelik şiddette ‘yüksek risk’ saptanırsa eski uygulamada olduğu gibi erkeğe elektronik kelepçe takılıyor. Kadına ise bir takip cihazı veriliyor.

Erkeğin kadına belli mesafeden fazla yaklaştığı durumlarda sistem karakola alarm veriyor. Kadın telefonla uyarılıyor. Erkek de aranarak uzaklaşması isteniyor. Duruma göre polis de gidip müdahale ediyor.

Yalnız erkeğe kelepçe takılınca, kadın da sadece evinde ve iş yerinde korunabiliyordu.