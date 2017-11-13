Şiddet her yerde: Voleybol maçında kavga çıktı, bir kadın darp edildi

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Türkiye Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’nde iki kulüp yönetimi arasında çıkan kavga mahkemelik olurken, bir kadın darp edildi.

Yeşilyurt ile Bahçelievler Voleybol takımları dün 7’nci hafta maçında karşılaştı. Bahçelievler Voleybol maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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Ancak maça protokol tribünündeki kavga damga vurdu. Bahçelievler Voleybol yöneticisi Büşra Nur Yalçın ile Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak’ın sözlü atışması sonrası başlayan kavga nedeniyle maç dururken, polis olaya müdahale etti.

‘Bana yumruk attılar’

Bahçelievler Voleybol takımı idari menajeri ve başkan vekili Büşra Nur Yalçın, maçta 2-0 öndeyken küçük çocukların takımlarına destek amaçlı tezahürat yapmaya başladığını, maçta yaşanan bir olaydan sonra da tatsızlık yaşandığını söyledi.

Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak’ın kendilerine küfrettiğini, küçük kız çocuklarını bağırdığını iddia eden Yalçın, güvenliklerin çocuklara ve ailelerine doğru koştuğunu görünce “Ne yapıyorsunuz siz” diyerek devreye girdiğini anlattı.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha sonra Yeşilyurt taraftarları ve başkanı bana yumruk attılar. Güvenlikler beni ittirdi. Çocuklar çok korktu. Ben de bağırdım, can havliyle etrafımda kim varsa vurdum. Beni protokole almamaya çalıştılar, ben girdim. Başkan bana küfretti, hakaret etti. Güvenlikler beni kolumdan tutmaya çalıştı. Ardından maç durdu. Başkanları bana küfretmeye devam etti. Başkanın koruması denilen kişi, burnuma yumruk attı. Burnum kanamaya başladı. Yere düştüm, bana tekmeyle vurmaya başladılar. Bu durumu gören antrenör arkadaşlar tribüne fırladılar, ortalık karıştı. Ben ayağa kalktım, kadın bir arkadaş ayağa kaldırdı. Sonra ben tekrar yere düştüm. Olaylar sonrasında karakola gidildi. Darp raporu alındı. Kendilerinden şikayetçi oldum.”

Oyuncuya suçlama

Yeşilyurt Spor Kulübü, sözlü tartışmanın rakip takımın bir oyuncusunun sayı sonrası bir hareket yapması ve kırmızı kart görmesi sonucu başladığını bildirdi.

Kulüp, salonun boşaltılacağının durulması sonrası şeref tribününde bulunan Yalçın’ın agresif şekilde kimseyi dışarı çıkarmayacağını söylediğini aktararak şunları kaydetti: “Bulunduğu tribünde kendisini sakinleştirip dışarı davet eden görevlilere hakaret ve küfürler ederek karşılık vermesi üzerine (tartışma) alevlenmiştir. Bu bayanın provokasyonuyla saha içinden Bahçelievler Voleybol takımının sorumlu teknik kişileri de tribüne tırmanarak meydana gelen kargaşaya dahil olmuşlardır. Güvenlik güçlerinin de yardımıyla olay bastırılmış ancak sonrasında voleybol camiasına yansıtılan görüntüler en çok kulübümüzü rahatsız etmiştir.”

Yeşilyurt Kulübü basın danışmanı Tayfun Akyüz, Yalçın’ın as başkanları Alper Varınca’ya tekme attığını öne sürerek “Bir kadına yakışmayacak hareketlerde bulundular. Kendisi burnunun kırıldığını söylemiş ama raporlarda böyle bir şey yok. Şoförümüz ve bazı yöneticilerimiz olayda yaralandılar. Kendilerinden şikayetçi olacağız” dedi.