Şiddet uygulayıp komşulara, ‘Size ne benim karım’ diyen koca gözaltında

Antalya’da, balkonda karısı Güneş Ü.’yü (45) darp edip, kesici aletle yaraladığı iddia edilen E.Ü. (56) polis tarafından gözaltına alındı. Komşuların tepkilerine aldırış etmeyen E.Ü., “Hayırdır, size ne? Benim karım” diye kendini savundu.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan E.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında, dün akşam saat 22:30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. E.Ü., cam şekerliği Güneş Ü.’ye fırlattı. Can havliyle balkona kaçan ve yardım çığlığı atan kadın burada da şiddet görmeye devam etti.

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Güneş Ü.’nün yardım çığlığını duyan komşular balkona çıkarak E.Ü.’ye tepki gösterdi ve polise haber verdi. Bazıları ise evin kapısına giderek Güneş Ü.’ye yardımcı olmak istedi ancak kapıyı açmayan E.Ü., balkondaki karısını kolundan tutup sürükleyerek içeriye çekti.

Bileklerinde derin kesikler var

Polisler gelince kapıyı açan E.Ü., gözaltına alınırken, sağlık görevlileri yaralanan Güneş Ü.’ye hemen müdahale etti. Aldığı yaralardan dolayı bayılan Güneş Ü., hastaneye kaldırıldı. Ayak bileklerinde derin kesikler olduğu ve cam parçalarının ameliyata alınacağı belirtildi.

Polis ekipleri, E.Ü.’yü araca bindirerek merkeze götürdü. E.Ü., ilk ifadesinde karısına kesici aletle zarar vermediğini, tartışma sonrası cam şekerlik fırlattığını söyledi.

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Balkonda yaşananlar sitede oturanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Evde oturduğu sırada Güneş Ü.’nün sesini duyduğunu anlatan Yusuf Türk şunları söyledi: “Hemen aşağı indim ve binaya girdim. İçeriye giremedik, kadın balkonda çığlık çığlığa bağırıyordu. Kadın bayıldı ve kocası onu içeri çekmeye çalışıyordu. Ben de o esnada hemen polisi aradım. Polisler gelince kapıyı açtı ve içeri girdiler. Adam kadını balkondan arka tarafta yer alan odaya baygın halde çekmiş. Kadın kanlar içerisindeydi. Ayağını sarmış ama hala kanlar akıyordu. Polisler şahsı aldılar, kadını da sağlık ekipleri gelene kadar uyanık tuttuk…

Kadının ayağında iki tane büyük kesik var. Cam kesiği demiş ama bir şey fırlatırsanız bir tek tarafta kesik olur ancak kadının iki ayağında kesik var.”

Bir başka görgü şahidi Hediye Türk (15) ise yaşananları şöyle anlattı: “Salonda oturuyordum. Çığlık sesi duydum. Biri ‘İmdat’ diye bağırıyordu. Ben de hemen balkona çıktım. Kadın yerde sürüklene sürüklene ‘İmdat’ diye bağırıyordu. Ben gördüğümde adam kapının pervazındaydı, kadının üzerine doğru gidiyordu. Sonra biz bağırmaya başlayıp, tepki gösterdik. Adam bize, ‘Hayırdır, size ne benim karım’ gibisinden tepki göstermeye başladı. Sonrasında kadın bayıldı. “

Yüzsüzce kendini savundu

Tepki gösterdiklerini, E.Ü.’nün ise yüzsüzce kendisini savunduğunu söyleyen Hediye Türk, “Sadece biz tepki göstermedik. Diğer sitelerden de tepki gösteren çok oldu. Bu da onun umurunda değildi, hala da yapıyordu. Yerdeki kanları siliyordu” ifadelerini kullandı.