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Yaramazlara biraz batar!

Şiddet gerekçesiyle 10 ayda 110 bin erkeğe tedbir kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koruma kararı alan kadın sayısı ile hakkında önleyici tedbir kararı çıkarılan erkek sayısının, geçen yıla göre arttığını, kadın cinayetlerinin ise azaldığını söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yazılı açıklama yayınlayan Soylu, şiddete uğrayan kadınların hızla yardıma ulaşabilmesi için 24 Mart’ta KADES isimli bir telefon uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

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Soylu’nun verdiği bilgiye göre uygulama 35 bin 318 kişi tarafından indirildi, 6 bin 894 kişi de ihbarda bulundu.

Bu yıl ‘gecikmesinde sakınca olan haller kapsamında’ değerlendirilen koruma kararı 72 bin 844 kadın için alındı. Bu da geçen yıla göre yüzde 17’lik bir artış anlamına geliyor.

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Yine bu yıl geçen yıla göre yüzde 3’lük bir artışla 110 bin 457 erkeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle önleyici tedbir kararı çıkarıldı.

Soylu, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki kadın ölümleri’nde geçen yıla göre yüzde 22’lik bir azalma meydana geldiğini ifade etti ancak sayı vermedi.

Bakan, kadına karşı şiddetin önlenmesindeki en etkili faktörün zihniyet değişimin olduğuna da vurgu yaptı.

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