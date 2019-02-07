Küresel ısınma beş yıl içinde ilk kez 1.5 C’nin üzerine çıkabilir

ABD Meteoroloji Ofisi tahminine göre küresel ısınma beş yıl içinde Paris İklim Antlaşması’nın alt sınırı 1.5 derecenin üzerine ilk kez çıkabilir.

Fotoğraf: Reuters

1.5 derecenin üzerine geçici bir süreyle çıkılma olasılığı yüzde 10.

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İngiliz gazetesi The Guardian’ın rapora ilişkin haberinde şimdiye kadar en sıcak yılın 2016 olarak kayda geçtiği ve gezegenin o yıl sanayi öncesi sıcaklıklara göre 1.11 derece ısındığı belirtildi.

Met Office tarafından dün açıklanan tahminlere göre doğal bir El Niño’nun küresel ısınmayla birleşerek Paris Antlaşması’nda alt sınır olarak belirlenen sıcaklık artışı hedefi 1.5 dereceyi ilk kez aşabilir.

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Met Office görevlisi Dr. Doug Smith şunları söyledi: “Hava sıcaklıklarının 1 derece veya üzerinde artması, sanayi öncesi sıcaklıklara göre 1.5 derecelik artış alt sınırını geçici olarak geçilmesine neden olabilir. Tahminlerimiz 2019 ile 2023 arasında bu sınırı herhangi bir yılda geçme ihtimalimiz yüzde 10 civarında.”

183 ülke Paris İklim Anlaşması’na imza atmış ve dünyanın yıllık ortalama sıcaklığının iki dereceden fazla artmaması için çaba göstermeyi taahhüt etmişti. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Anlaşma dahilinde, bu yüzyıl sonuna kadar küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması ve hatta 1.5 dereceyle sınırlandırılması öngörülüyor.