Sıcaklar bastırırken serin ve rahat bir uyku için 20 öneri

‘Afrika sıcakları geliyor’ uyarılarının yapıldığı bu günlerde sıcağa rağmen rahat bir uyku çekebilmek için evdeki imkanlarla rahatça uygulayabileceğiniz yöntemler var. Serin bir uyku için deneyebileceğiniz 20 öneri…

Fotoğraf: Arşiv

1. Yatmadan önce nevresim takımınızı plastik bir poşede koyup birkaç dakikalığına dondurucuda bekletin. Dondurucunuzda yeterince yer yoksa sadece yastık kılıfınızı ya da pijamalarınızı koyabilirsiniz.

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2. Sıcak su torbasına soğuk su koyup vücudunuzun serinleme noktaları olan dizleriniz, bilekleriniz, boynunuz ve dirseklerinizde gezdirin. Sıcak su torbasını dondurup yatarken yanınıza almak da faydalı olabilir.

3. Yatmadan önce aloe vera bazlı bir güneş sonrası kremi sürebilirsiniz. Kremi öncesinde buzdolabında soğutmak daha etkili olmasını sağlayacak.

4. Boş bir sprey şişesine soğuk su doldurup başucunuza koyun. Serinlemek için yüzünüze, ensenize, dizlerinizin arkasına sıkabilirsiniz.

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5. Pamuklu pijama tercih edin. Nevresim takımlarınız da kalın ve yüzde yüz pamuk kumaştan olması daha serin bir gece geçirmenizi sağlayacak.

6. Çok fazla protein tüketmeyin. Protein metabolizmanızı hızlandırarak vücut ısısının artmasına neden olabilir.

7. Yatmadan en az üç saat önce acı yemekler tüketin. Bu, terleyerek vücut ısınızı düşürmenize yardımcı olacak.

8. Her türlü spor aktivitesini akşam saatleri yerine gündüz yapmayı tercih edin.

9. Akşamları ılık suyla duş alın. Soğuk suyla duş almanız durumunda vücut ani sıcaklık değişimine tepki olarak sıcaklığını korumaya çalışacağından bu, daha çok sıcaklamanıza neden olur

10. Genel inanışın aksine gün içinde evin serin kalması için pencerelerinizi kapalı tutun. Perdelerinizi de kapatmayı unutmayın.

11. Yatak odanızdaki bütün elektronik cihazları kapatın. Bunlar odanın sıcaklığının artmasına neden olur.

12. Ayaklarınızı serin tutmaya özen gösterin.

13. Vantilatörün önüne buzla dolu geniş bir kap koyun.

14. Gün içinde düzenli olarak su için.

15. İki vücut iki kat vücut sıcaklığı anlamına geldiğinden partnerinizle ayrı yataklarda yatmayı deneyebilirsiniz.

16. Çok katlı bir evde yaşıyorsanız evin alt katında uyuyun.

17. Soğuk, ıslak çoraplarla ya da nemli bir tişörtle uyumayı deneyin.

18. Yatmadan önce bileklerinizi ve ayaklarınızı soğuk suyla yıkayın.

19. Gece sıcak yüzünden uyanırsanız alnınıza mentol taşı olarak da bilinen ürünlerden sürün.

20. Bir saat kadar buzlukta beklettiğiniz bir bezi uykuya dalarken alnınıza koyun.