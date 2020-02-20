Sibirya’nın dondurucu soğuklarında evsiz olmak

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Omsk kentinde kışın hava sıcaklıkları -30 derecenin altına iniyor. 3 bin 500 civarında evsizin yaşadığı bölgeye giden Reuters ajansından Aleksey Malgavko, evsizlerin Sibirya’da dondurucu soğuklarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını araştırdı.

(Fotoğraflar: Reuters)

Aleksey Vergunov (üstte) Sibirya’daki çoğu evsiz gibi endüstriyel sıcak boru hattının altında yatarak ısınmaya çalışıyor.

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Borudan uzaklaşırsa donarak ölme ihtimali olduğu için bu oldukça riskli bir yöntem. Öte yandan, fazla yakın durursa soğuktan korunmak ve hayatın dertlerinden uzaklaşmak için içilen sert içkinin de etkisiyle, farkına bile cildi yanabilir.

11 yıldır hayatını böyle devam ettiren 46 yaşındaki Vergunov, “Geceleri gözleriniz kapalı ama kulaklarınız açık uyursunuz” diyor.

Eskiden hayatını tekrar inşa etme şansına kavuşmayı çok istiyormuş fakat partneri Alyonka iki yıl önce karaciğer kanserinden öldükten sonra tüm yaşama isteğini kaybetmiş.

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Görme engelli evsiz Bistruşkin

Vergunov, istediği gibi çöpleri karıştırabildiği için günün en sevdiği zamanının gece olduğunu söylüyor. Çöplerden bulduğu cam ve başka nesneleri satıyor.

Omsk’ta evsizlerin geceleri sığınmaları için kentin diğer yakasında bir tesis de var. Fakat Vergunov o civardaki evsizlerin o mahalledeki çöplüğü ‘kendi çöplükleri‘ olarak bellediklerini, bu yüzden oradan eşya toplamasına izin vermedikleri gerekçesiyle evsizler evine gitmediğini belirtiyor.

Bir başka evsiz Lyusya Stepanova (üstte) ise sıcak borulara çok yakın halde uyuya kaldığı için ciddi yanıklarla hastaneye kaldırılıp üç hafta tedavi edilmiş.

Stepanova “Eve gitmeyi, anneme dönmeyi düşünüyorum” diyor ancak ekliyor: “Çocukluğumda büyük hayallerim vardı ama artık çok geç. Treni kaçırdım.”



