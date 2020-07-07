Sibirya haziranda ‘yandı’: AB iklim verilerine göre 38 derecelik rekor kırıldı

Rusya’nın Sibirya bölgesinin kutup dairesi içinde kalan bölümünde ortalama sıcaklık, Avrupa Birliği (AB) verilerine göre haziranda görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Sibirya’da geçen yıl çıkan bir yangın (Fotoğraf: Reuters)

Bölgedeki Verkhoyansk kasabasında haziranda ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçmişti. AB verilerine göre 38 dereceden daha yüksek bir sıcaklık da kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü de kendi ölçümleriyle AB verilerini teyit etmeye çalışıyor.

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AB dünya gözlem programı Copernicus’un açıklamasında hazirandaki küresel sıcaklıkların geçen yıl kaydedilen rekorla aynı seviyede olduğu ve Sibirya’da ‘olağanüstü sıcaklık’ kaydedildiği belirtildi.

Verilere göre, bölgedeki sıcaklıklar ortalamanın beş derece üzerindeyken, bundan önceki en sıcak haziran aylarının kaydedildiği 2018 ve 2019’daki seviyelerin de en az bir derece üzerinde yaşandı.

‘Dünya’nın geri kalanından hızlı ısınıyor’

Copernicus’un iklim değişikliği direktörü Carlo Buontempo, “Endişe verici olan kutup dairesinin dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınması” dedi.

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Rus ormancılık kurumu, 6 Temmuz itibariyle 140 bin hektardan geniş alanı kaplayan 246 orman yangını yaşandığını, yedi bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

AB, bölgedeki orman yangınlarının neden olduğu karbondioksit emisyonlarının geçen ay 59 megaton olarak tahmin edildiğini belirtti.

Geçen sene ise aynı dönemdeki emisyon 53 megatondu.