Siber zorbalığı önlemek için ‘Kibar Font’: Küfüleri sansürlüyor, saldırgan dili düzeltiyor

Finlandiyalı bir yazılım şirketi siber zorbalığı engellemek için küfür yazınca üzeri kapatılan, saldırgan dil kullanımında düzeltme yapan bir font yarattı.

Fotoğraf: TietoEVRY

TietoEVRY tarafından geliştirilen ‘Kibar Font‘ makine öğrenmesi yöntemini kullanarak bu tür kelimeleri tespit ediyor ve kullanıcıyı daha nazik seçeneklere yönlendriyor.

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İngilizcede çalışan fontta “Çirkinsin” yazıldığında “Geleneksel anlamda güzel değilsin” ile değiştiriliken, küfür kelimeleri blurlanıyor.

Fontun yaratıcıları blurun bir sembol olarak kullaıldığı ilk font paketini yarattılarını belirtti.

İlk kelime dağarcığı Finlandiya’daki Çocuklar ve Gençlik Kuruluşu tarafından oluşturulan fontun kelimeleri farklı orijin, din, dünya görüşü ve cinsel yönelimleri kapsayacak şekilde seçildi. Daha fazla kullanıcının ve iş modellerinin dahil olmasıyla kelime haznesi güncellenecek.

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Gelecekte makine öğrenimi sayesinde fontun dilin nasıl kullanıldığını daha geniş bağlamda anlaması ve tanıması amaçlanıyor.