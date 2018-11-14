Siber güvenlikte yeni zaaflar: Parmak izinizi, yüzünüzü çaldırmayın!

Siber güvenlik şirketi Forcepoint Türkiye Müdürü Levent Turan, yapay zekayla ilgili son gelişmelerin ardından ortaya çıkan güvenlik zaaflarıyla ilgili bilgi verirken, cep telefonları için kullanılan parmak izi okuma teknolojisinin güvenli olmaktan çıktığını söyledi.

Siber güvenlikte uluslararası alanda faaliyet gösteren Forcepoint, 2019 yılına ait siber tehditlere dair öngörülerini bir raporla açıkladı. Raporda, yapay zekanın hızla artan kullanımının yaratabileceği risklere dikkat çekilirken yapay zeka temelli siber saldırılara yönelik uyarılarda bulunuldu.

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Turan, raporu anlatırken yapay zekaya kontrolsüz bir geçişin oluşturabileceği risklere dikkat çekerken yaşanabilecek bir saldırı nedeniyle veri kaybına uğranmasının ciddi bir itibar kaybına yol açabileceğinin altını çizdi. Pek çok şirketin mevcut düzenlerini korumaya öncelik vererek bekle-gör politikası uyguladığını ifade eden Turan, “Yüz hatlarınızı çalan yazılımlar biyometrik güvenlik güvenilirliğini sorgulatıyor” diye konuştu.

Turan’ın verdigi bilgiye göre 2019’da ortaya çıkabilecek tehditler şöyle:

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– İki faktörlü kimlik doğrulama sistemleri de risk altında. İki faktörlü kimlik doğrulama örneğinde, saldırganlar AT&T hesabında SIM takası yaparak 24 milyon dolar civarında bir tutarı ele geçirdi.

– Bir başkasının parmak izinin kağıt sürümünü oluşturma maliyeti 450 dolar seviyesine indi. Yalnızca ABD Personel İdaresi’ne yönelik saldırıda 5,5 milyondan fazla insanın parmak izi kaydı çalındı.

– 2016 yılında North Carolina Üniversitesi’nden güvenlik ve bilgisayar uzmanlarının yaptıkları bir çalışmada sosyal medyadan toplanan herkese açık fotoğraflarla yüz tanıma sistemleri yanıltıldı. Bununla birlikte yüz tanıma sistemlerine artan bir ilgi de söz konusu. 2023 yılına kadar küresel yüz tanıma yazılımı pazarının 9,78 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz,

– Ulusal devletler tarafından desteklenen siber ordular 2019’da gündeme gelecek.

– Fikri mülkiyetin, devletler tarafından desteklenen siber saldırganlardan nasıl korunacağı önümüzdeki yılın bir başka gündemi olarak öne çıkacak.