Siber baskın: 25 bin ‘sanal bahis’çiye 20 bin lira ceza; 1.5 milyon kişi sırada

İstanbul polisi, spor karşılaşmalarına yasadışı bahis ve kumar oynatan 27 adrese baskın yaptı. Bilgisayarlardaki incelemede bu merkezlere bağlantılı bahis oynadığı tespit edilen 25 bin kişiye 20 biner lira ceza kesilecek.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 12 ilçede kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasadışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıldığını tespit etti. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15 kişi gözaltına alındı.

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Baskın yapılan yerlerde 35 hard disk, altı dizüstü bilgisayar, dört kupon makinesi, 11 sim kart, 17 cep telefonu, dört kumar makinesi, iki pompalı tüfek, bir tabanca ile yaklaşık 12 bin lira para bulundu.

Altı hardiskte isimler bulundu

Ekipler altı hard diskte inceleme yaptı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin baskın yapılan adreslerde yasadışı bahis oynadığı belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen 25 bin kişiye yasadışı bahis oynadığı için ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında 20 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Polis ekiplerinin diğer kişilerin belirlenmesiyle ilgili yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli tutuklanırken, yedi şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.