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Yaramazlara biraz batar!

Sibel Ünli’nin intiharının ardından profesörden öğrencilere yemek desteği

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) yemekhanelerde indirimli yemek sayısının azaltılmasının ardından eylem yapan öğrencilere destek devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Üniversite yönetimi, 2 Ocak’tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceğini belirterek indirimli öğün hakkının üçten bire düşürüldüğünü açıklamıştı.

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Yönetimin kararının maddi durumu kötü öğrencileri olumsuz etkileyeceğini belirten öğrenciler, okulda eylemlerini sürdürüyor.

İÜ Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Bahadır Erdem, Twitter mesajında, Edebiyat Fakültesi öğrencisi Sibel Ünli’nin Samatya’da intihar ettiğini hatırlattı.

Ünli, geçen yılın kasım ayında Twitter hesabından yemekhane kartında 1 lira 40 kuruş kaldığını belirterek işsiz olduğunu dile getirmişti.

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Prof. Dr. Bahadır Erdem, 10 bin liralık ocak ayı maaşını öğrencilerin yemek yemesi için bağışlayacağını duyurdu. Şarkıcı Cenk Eren de kampanyaya kendisinin de dahil edilmesini istedi.

Avukattan burs

Geçen yılki vergi rekortmenleri listesine dokuzuncu sırada giren avukat Gönenç Gürkaynak, okulda ‘Sibel Ünli Bursu’ vereceğini duyurdu.

Gürkaynak, 10 öğrenciye mezun olana kadar 600 lira burs verileceğini belirterek “Herkes ocağından su taşısa, taşıma suyla değirmen döner” ifadelerini kullandı.

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