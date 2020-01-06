Sibel Ünli için ‘Telefonu satıp karnını doyurabilirdi’ diyen adam işten atıldı

Mobil taksi çağırma uygulaması BiTaksi, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharının ardından “Telefonunu satıp karnını doyursaydı” diyen Umurcan Görür’ü işten çıkardı.

Sibel Ünli. (Fotoğraf: DHA)

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin cesedi 3 Ocak’ta Fatih’teki Samatya sahilinde bulunmuştu.

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Sosyal medya paylaşımlarında maddi imkansızlığından ve dış görünüşüyle alay edilmesinden bahseden Ünli’nin intihar ettiği üzerine duruluyor.

Ünli’nin ölümü basında ve sosyal medyada geniş yer bulurken, Umurcan Görür Twitter hesabından şunları yazdı: “Komünistin biri kendine destek olacak kimse olmadığı için intihar etmiş, attığı twit 1 lira ile yemek yer miyim, attığı alet akıllı telefon. Parasız kaldığı için intihar edeceğine kendisine yemek alacak arkadaşları da yok ailesi de, telefonu satıp karnını doyurabilirdi…”

Mesajın tepki çekmesinin ardından BiTaksi yönetimi harekete geçerek Görür’ün işten atıldığını duyurdu. BiTaksi’nin açıklamasında “İlgili tweeti atan kişiye geçen ay iş teklifi yapılmış ama henüz işe başlamamıştır. Şirket kültürümüze uyuşmayan tarzda hareket eden bu şahıs ile iş ilişkimiz başlamadan bitmiştir” ifadelerini kullandı.

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İntihar eden üniversite öğrencisi Sibel Ünli için ‘Parasız kaldığı için intihar edeceğine kendisine yemek alacak arkadaşları da yok ailesi de, telefonu satıp karnını doyurabilirdi’ diyen Umurcan Görür ilk günden işten kovulmuş.#intihar #SibelÜnli pic.twitter.com/W2Vl8uKMm2 — reyhan (@extremerose) January 5, 2020

Yine sosyal medya hesabından video yayınlayan Görür de ‘henüz başlamadığı işten çıkarıldığını’ dile getirdi. Görür, sözlerinin arkasında durduğunu dile getirdi.