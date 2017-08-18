Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Sibel Kekilli’nin ‘nefret içerikli’ mesajlara cevabı: Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Oyuncu Sibel Kekilli, ‘çoğunluğu Türk halkından olmak üzere’ kendisine sosyal medya üzerinden ‘nefret içerikli’ mesaj yollayanlara cevap verdi: “Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz.” 

‘Defolun gidin’

Fotoğraf: Reuters

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim” diyen Kekilli şöyle devam etti: “Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara, ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!”

Reklam

Turkish version below: Dear all! thank you so much for your lovely support. You are so encouraging. Thanks for your love! This is the first and last post what I will say to the haters here on my account, most of them are unfortunately turkish people: I will not tolerate anymore your threats, abuse and disgusting sexual photos you send to me. You people who call yourself moslem, but you don’t respect humans, especially women, or other religious beliefes. You are full of shit. You are bigoted, hypercritical, full of hate and jealousy! I feel pity for you! Honestly! Go and fu** yourself! And please unfollow my account! Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara, ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!

A post shared by Sibel Kekilli (@sibelkekilli) on

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Almanya’dan Erdoğan’a jet yanıt: Halkı birbirine karşı kışkırtmak istiyor

  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere, “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslenmesine Berlin’den yanıt gecikmedi: “Görülmemiş bir müdahale. Alman halkını birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor.” Erdoğan cuma namazı çıkışında, “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. […]

Der Spiegel: ‘Sarraf davası’ndan endişelenmesi gerekenlerden biri Erdoğan

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Alm Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde ‘Rıza Sarraf davası’ndan endişelenmesi gereken isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yer aldığına dikkat çekerek, ‘iktidar sahiplerinin kamuoyu vicdanını yaralayan bu iddialar hakkında ivedilikle açıklama yapması gerektiğini’ belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...