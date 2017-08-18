Sibel Kekilli’nin ‘nefret içerikli’ mesajlara cevabı: Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Oyuncu Sibel Kekilli, ‘çoğunluğu Türk halkından olmak üzere’ kendisine sosyal medya üzerinden ‘nefret içerikli’ mesaj yollayanlara cevap verdi: “Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz.”

‘Defolun gidin’

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim” diyen Kekilli şöyle devam etti: “Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara, ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!”

Reklam