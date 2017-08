Sibel Kekilli’nin ‘nefret içerikli’ mesajlara cevabı: Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz

Turkish version below: Dear all! thank you so much for your lovely support. You are so encouraging. Thanks for your love! This is the first and last post what I will say to the haters here on my account, most of them are unfortunately turkish people: I will not tolerate anymore your threats, abuse and disgusting sexual photos you send to me. You people who call yourself moslem, but you don’t respect humans, especially women, or other religious beliefes. You are full of shit. You are bigoted, hypercritical, full of hate and jealousy! I feel pity for you! Honestly! Go and fu** yourself! And please unfollow my account! Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara, ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!

