Sibel Eraslan: Lakin insan, sadece maddi ihtiyaçlarından ibaret değil

Bir sürü vakıf ve derneklerimiz var. Her birinin çok değerli amaçlara hizmet ettiğine eminim. Lakin insan, sadece maddi ihtiyaçlarından ibaret değil. Yani borç-harç, ekonomik kriz hatta tıbbi rahatsızlıklar, hobiler, eğitimler, sanatlar gibi nerdeyse tüm ihtiyaçların çözümünü asiste eden sivil toplum örgütlerimiz var. Sağ olsunlar.

Ama bu intihar vak’asından sonra, insanca hasbihale dair büyük bir açığımız olduğu da ortaya çıktı. Her şey maddi yardımdan ibaret değil. Keşke kapıları çalarak, nasılsın iyi misin diye soracak, hasbihal edecek, bunu görev addedecek gönüllülerimiz de olsa…

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Sibel Eraslan’ın yazısı