Sibel Eraslan: Dünyanın en uzun yazı bekliyor bizi

Uzun bir yaz bizi bekliyor, Dünya bir sonraki kış dönencelerine girebilirse şayet, öyle gözüküyor ki, epey gençleşmiş bir Dünya haline gelecek. Ve insanı istatistiklerin basit bir parçası olarak gören, kontrol mengenelerinde sıkıştıran bir dünya. İnsanların sürekli ateşlerinin ölçülüp, doğum tarihlerinin gözden geçirileceği bu distopya, ne kadar derin bir yalnızlığa fırlatıyor bizi farkında mısınız? Tarkovski, etrafındaki gençlere ‘’kendinizi yalnızlığa hazırlayın’’ dermiş… Acaba bu günleri mi seziyordu?
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‘Corona’da ikinci dalga uyarısı: Tedbirler gevşetilirse ‘sessiz enfeksiyonlar’ yayılabilir
Bilim insanları ‘corona’ virüs salgının kontrol altına alındığı düşüncesiyle önlemlerin kısmi olarak gevşetilmesi halinde ikinci dalgasının yaşanabileceği uyarısında bulundu. İstanbul Üniversitesi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, karantina tedbirlerindeki gevşetmelerin, hala saptanamamış sessiz enfeksiyonların toplum içerisine yayılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.