Sibel Eraslan: AK Parti de hatalıydı, Saadet’i yeterince ciddiye almadı

Saadet Partisi, son mahalli seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara’da kilit rol oynadı.Saadet’in oyları AK Parti’de olsaydı, bu son krizleri yaşamayabilirdik. Saadet inatçılık etti, gitti CHP ile ortaklık etti. Ama AK Parti de hatalıydı, Saadet’i yeterince ciddiye almadı, hatta zaman zaman kırıcı dışlayıcı oldu. Saçma sapan bir inat uğruna İstanbul ve Ankara’da bu depremi yaşadık.

Temel Karamollaoğlu Bey’in Çamlıca Camii hakkındaki sözleri de bir tür ‘taşınma’. Söylem bazında deyip geçilmesin, zira siyasette retorik, düşünsel yapıyı taşır. Jest sahibi ve centilmen kişiliği ile tanıdığımız Temel Bey’in Kıbleye yönelip namaza duracak insanlar için açılmış bir camiyi eleştirmesini anlayamadım ben. Vallahi çok üzüldüm. Tamam ayrı partilerdensiniz. Tamam mimari zevkini güzel bulmadınız. Tamam da. Cami, İslam mührüdür.

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Hasılı, hayat taşınmalar üzerine kurulu büyük bir imtihan…

Sibel Eraslan’ın yanıtı