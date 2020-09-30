Diken

Yaramazlara biraz batar!

Shell, 9 bin çalışanını işten çıkaracak

Petrol ve doğalgaz şirketi Shell, düşük karbonlu enerjiye geçme stratejisi kapsamında 9 bin çalışanı işten çıkarma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Shell’in işten çıkarmayı planladığı 9 bin kişi, şirketin çalışanlarının yüzde 10’undan daha fazlasına tekabül ediyor.

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2.5 milyar tasarruf

Geçen yıl sonunda 83 bin çalışanı bulunan Shell, yeniden yapılanma sonucunda 2022’ye kadar yıllık 2-2.5 milyar dolarlık tasarruf edeceğini açıklandı.

Manipülasyon cezası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Shell Petrol AŞ’ye geçen sene ‘herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bayilere sınırlı miktarda akaryakıt verdiği’ gerekçesiyle ‘manipülasyon’ soruşturması açmıştı.

Soruşturma kapsamında şirkete 2 milyon 750 bin lira ceza kesilmişti.

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EPDK’nın ‘manipülasyon’ soruşturmasında Shell Petrol’e 2 milyon 750 bin lira ceza

EPDK’dan Shell Petrol’e ‘manipülasyon’ soruşturması

Akaryakıtta indirimin perde arkası: EPDK yetkilileri dağıtıcıları arayıp ‘ikna etmiş’

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