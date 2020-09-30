Shell, 9 bin çalışanını işten çıkaracak

Petrol ve doğalgaz şirketi Shell, düşük karbonlu enerjiye geçme stratejisi kapsamında 9 bin çalışanı işten çıkarma kararı aldı.
Shell’in işten çıkarmayı planladığı 9 bin kişi, şirketin çalışanlarının yüzde 10’undan daha fazlasına tekabül ediyor.
2.5 milyar tasarruf
Geçen yıl sonunda 83 bin çalışanı bulunan Shell, yeniden yapılanma sonucunda 2022’ye kadar yıllık 2-2.5 milyar dolarlık tasarruf edeceğini açıklandı.
Manipülasyon cezası
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Shell Petrol AŞ’ye geçen sene ‘herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bayilere sınırlı miktarda akaryakıt verdiği’ gerekçesiyle ‘manipülasyon’ soruşturması açmıştı.
Soruşturma kapsamında şirkete 2 milyon 750 bin lira ceza kesilmişti.