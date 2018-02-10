SHD’den Aladağ tahliyelerine tepki: 11 çocuğumuzun karşılığı 15 ay mıdır?

Sosyal Haklar Derneği (SHD), Aladağ davasına yeni atanan mahkeme heyetinin dört sanık hakkındaki tahliye kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait kaçak öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 günü çıkan ve 11’i kız çocuğu ve bir görevli olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili davada tutuklu dört sanık tahliye edilmişti.

Reklam

Tahliye kararlarına ilişkin İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda SHD tarafından yapılan basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve ‘Adalet Nöbeti’ adına Avukat Kemal Aytaç da katıldı.

Basın açıklamasında konuşan SHD Genel Sekreteri Can Atalay, “11 kız çocuğunun karşılığı yalnızca 15 ay mıdır” diye sordu. Atalay, düşüncelerinden dolayı insanların baskı gördüğünü ve cezaevine atıldığına işaret ederek, Aladağ’da yanan 11 çocuğun sorumlusu olan Süleymancıların yalnızca 15 ay yatarak salıverildiklerini belirtti. Atalay, konuşmasını “Ülkenin eşit ve özgür bir geleceği için Aladağ’a adalet gelmesi lazım” dedi.

Atalay’ın ardından SHD Genel Başkanı Melda Onur, basın açıklamasını okudu. Onur’un okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Soruyoruz: 11 çocuğumuzun karşılığı 15 ay mıdır?

Sanıklar, 15 aylık bir tutukluluk sonunda tahliye edildiler.

11 kız çocuğu ve bir yetişkin yurttaşımızın öldüğü Süleymancılara ait kaçak yurdu işleten dernek yöneticileri olan Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve yurt görevlisi Mahmut Deniz, serbest bırakıldılar.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimata istinaden düzenlenen 22/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna dayandırdı. Mahkeme kararına göre, söz konusu bilirkişi raporunda anılan sanıkların 2. dereceden tali kusurlu olduğu tespiti yapıldı. Mahkemenin tahliye kararının gerekçelerinden birisi de, “tutukluluktan beklenen gayenin bu sanıklar açısından gerçekleştiği”dir.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilip tarafların rapora itirazlarını dahi dinlemeden ve 26.02.2018 tarihinde yapılacak açık duruşmayı beklemeden, 06.02.2018 tarihinde verdiği bir ara kararla yurdun sahibi olan derneğin yöneticileri olan dört sanığı tahliye etmiş, yurt yöneticisi Cumaali Genç ve yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur’un ise tutukluluk hallerinin devamına karar vermiştir.

Aladağ yurt yangının gerçekleştiği ilk günden itibaren söylediğimiz üzere, Süleymancılara ait yurdun yöneticileri, müdürü, denetim görevlerini yerine getirmeyen ve çocukların söz konusu yurtta kalmalarını fiilen zorunlu hale getiren kamu görevlileri başta olmak üzere; bütün sorumlular yargılanıp hak ettikleri ceza ile cezalandırılıncaya, Aladağ’a adalet gelinceye kadar, aileler ile birlikte yürüttüğümüz adalet mücadelesine devam edeceğiz.

Bu kapsamda avukat arkadaşlarımızın gerekli tüm itirazları gerçekleştireceklerini tüm dostlarımızın bilmesini isteriz.

Ancak Aladağ’da adaletin hukuki bir başlık olmaktan çok kamusal laik eğitimi kendi davası gören yurttaşların adalet için bir adım daha ileri atması ile mümkün kılınabileceğini biliyoruz.”

‘Anayasal suç’

Açıklamadan sonra söz alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, eğitimin devlet eliyle cemaatlere ihale edilemeyeceğini belirterek, “Çağdaş ve laik bir eğitim anayasal ve insani bir haktır, bunu da yalnızca devlet sağlayabilir, devletin cemaatlere bunu ihale etmesi anayasal suçtur” diye konuştu.