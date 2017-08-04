‘Shameless’ uyarlaması ‘Bizim Hikaye’den ilk tanıtım yayınlandı

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Yayınlandığı ilk günden beri fenomen haline gelen Showtime dizilerinden ‘Shameless’ın Türkiye uyarlaması ‘Bizim Hikaye’den ilk tanıtım yayınlandı.

Chicago’nun ‘kentsel dönüşüme uğrayan’ bölgesinde, ekonomik olarak zor bir hayat yaşayan beş kardeş ve alkolik bir babalı ‘Gallagher’ ailesinin etrafında şekillenen ‘Shameless’ın sekizinci sezonunun en geç kasım ayında başlaması bekleniyor.

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Fox Tv’de başlayacak ve yayın tarihi henüz belli olmayan dizide, Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan ve Nesrin

Cevadzade rol alıyor.

‘Bizim Hikaye’nin tanıtımı: