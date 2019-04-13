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Yaramazlara biraz batar!

Shakespeare’in, Romeo ve Juliet’i yazdığı Londra’daki evinin yeri bulundu

Britanyalı şair ve yazar William Shakespeare’in, başkent Londra’daki dünyaca ünlü eseri Romeo ve Jülyet’i yazdığı evin yeri bulundu.

Fotoğraf: www.nypl.org

CNN International’daki habere göre tiyatro alanında araştırmalar yapan tarihçi Geoffrey Marsh, 10 yılı aşkın süren çalışmalar sonucunda yüzlerce resmi belgeyi inceleyerek Shakespeare’in 1590’larda yaşadığı evin yerini saptadığını açıkladı.

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Fotoğraf: Britanya Ulusal Arşivi

Shakespeare’in kentin merkezindeki Liverpool Street İstasyonu’na yakın bir yerde oturduğunun bilindiğini ancak evin tam olarak nerede olduğunun bilinmediğini anımsatan Marsh, 1550’lerle 1590’lar arasındaki vergi kayıtlarını inceledi.

Marsh, bu kayıtlara göre Shakespeare’in kiliseye bakan bir evde, ‘Company of Leathersellers’ adlı deri ticareti yapan bir kurumun kiracısı olarak yaşadığını söyledi.

“Onun yaşadığı yer bize günlük yaşamı ve eserlerinde nelerden ilham aldığı konusunda fikir veriyor” diyen Marsh, dünyaca ünlü yazarın Stratford’dan Londra’ya yerleşince kentin en varlıklı semtlerinden birinde, doktor, müzisyen ve zengin tüccarlarla birlikte yaşadığını söyledi.

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