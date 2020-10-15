Shakespeare’in Birinci Folyo’suna rekor fiyat: 10 milyon dolara satıldı

Britanyalı şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in Birinci Folyo’su (First Folio), açık artırmada rekor fiyata, 9.98 milyon dolara (79.29 milyon lira) satıldı. Açık artırmada, en yüksek fiyata satılan edebiyat eseri oldu.

Fotoğraf: Reuters

Shakespeare’in ölümünden yedi yıl sonra, 1623’te basılan, oyunlarının ilk toplu basımı, ABD’nin New York kentinde Christie’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

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Eksperlerin, 4-6 miyon dolar (31.78-47.67 milyon lira) değer biçtiği ancak bunun çok üzerinde bir fiyata alıcı bulan eserde 36 oyun yer alıyor.

Birinci Folyo’nun 235 adedinin günümüze ulaştığı, çoğunun ‘eksik olduğu’, tam folyoların sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini belirten eksperler, “Son olarak eksiksiz bir kopya 2001’de 6.1 milyon dolara kopya satılmıştı. Bu da rekordu. Bu, o tarihten beri ilk” ifadelerini kullandı.