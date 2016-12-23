SGK ‘redaktör’ olarak çalışan Gülen’e ‘sahtecilik’ten 155 bin lira borç çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), darbe girişiminin ardından emekli maaşını kestiği Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e emeklilik için gösterdiği hizmet sürelerinde ‘sahtecilik’ yaptığı gerekçesiyle 155 bin lira borç çıkardı.

Gülen, 1981 yılında Diyanet’teki görevinden istifa ettikten sonra sigorta primlerini özel bir şirket üzerinden yatırmış ve 1 Şubat 1990 tarihinden itibaren emekli olarak maaş almaya başlamıştı.

SGK, darbe girişiminden beş gün sonra Gülen’in emekli maaşını kesmiş ve tüm sosyal güvenlik haklarını da iptal etmişti.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, ‘darbe komisyonu’na SGK tarafından tarafından gönderilen belgelerde, Gülen’in emeklilik için gösterdiği hizmet sürelerinde sahtecilik yaptığı ve 155 bin lira tutarında borç çıkarıldığı belirlendi.

SGK belgelerine göre, 1990 yılından itibaren emeklilik aylığına bağlanan Gülen’in ‘Nil A.Ş’ deposunda fiili çalışan olarak gösterildiği ancak açılan soruşturma sonucunda bildirimde ‘sahtecilik’ olduğu belirlendi.

‘Redaktör’ olarak çalıştığı görülen Gülen’in ‘Nil AŞ’nin yayıncılık işi yapmaması ve fiilen çalışma olmaması nedeniyle SGK, mevzuat gereği sigortalılık hizmetlerini iptal etti.

SGK, Gülen’e son 10 yılda ödenen 110 bin 547 lira ana para ve 45 bin 47 lira yasal faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira borç çıkardı.