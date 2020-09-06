SGK, özel hastanelere yeniden ‘pandemi ödemesi’ne başladı: Kriter PCR testi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vaka sayılarının azalmasının ardından özel hastanelere vermemeye başladığı Covid-19 ödeneğini yeniden devreye soktu. Ancak bu kez PCR testi kriteri getirildi.

Fotoğraf: Pixabay

SGK, özel hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastaları için yatarak tedavi (650 lira) ve yoğun bakım ücreti (1200 lira) ödüyordu. Ancak ‘pandemi ödemesi’, 30 Haziran’da durdurulmuş, ödenen ücret normal (yatan hasta 43, yoğun bakım 230 lira) dönemdekine düşürülmüştü.

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SGK’dan yeni karar

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, SGK’nın ödeneği kesmesinin ardından özel hastanelerin daha çok para talep ettiği için hastaların kamuya yöneldiğini dile getirdi.

OHSAD başkanı, “Devlet hastanelerinde bir yoğunluk oluşacağından endişe edilmiş olmalı ki corona virüsü için ödemeler yeniden güncellendi” dedi.

‘PCR’da doğru teşhis yüzde 60’

Bahat, yeni ödeme modelinde PCR testinin baz alındığını belirterek eskiden klinik ve tomografideki bulgularla da tedaviye başlandığını dile getirdi.

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Bahat sözlerini şöyle sürdürdü: “Corona virüsü yoğun bakım hastalarına da benzer ödeme yapılıyordu. Ancak burada asıl problem şu; PCR ancak hastaların yüzde 60’ına doğru teşhis koyuyor. PCR’ı negatif ama akciğeri tutulmuş hasta sayısı oldukça fazla. Yine de SGK’nın bu ödemeleri tekrar getirmiş olmasından dolayı memnunuz. Bu özel sektörün işin içine daha gönüllü katılmasına katkı sağlayabilir, vatandaş memnuniyeti de artar.”