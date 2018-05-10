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Yaramazlara biraz batar!

SGK, akciğer kanseri ilaçları dahil 18 ilacı ödeme listesine aldı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 18 ilacı ödeme listesine aldı.

Fotoğraf: DHA

SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişikliği, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre akciğer kanseri, Multipl Skleroz, ankilozan spondolit ve uyku apnesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ödeme listesine alındı.

Geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları ise şöyle:

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VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
XALKORİ: Akciğer kanseri
TAGRİSSO: Akciğer kanseri
ALECENSA: Akciğer kanseri
ZYKADIA: Akciğer kanseri
IRESSA: Akciğer kanseri
SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) (kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalayarak idrarla atılması
OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)
NUVIGIL: Narkolepsi (gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)
DOPADEX: Parkinson hastalığı

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