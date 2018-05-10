SGK, akciğer kanseri ilaçları dahil 18 ilacı ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 18 ilacı ödeme listesine aldı.
SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişikliği, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre akciğer kanseri, Multipl Skleroz, ankilozan spondolit ve uyku apnesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ödeme listesine alındı.
Geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları ise şöyle:
VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
XALKORİ: Akciğer kanseri
TAGRİSSO: Akciğer kanseri
ALECENSA: Akciğer kanseri
ZYKADIA: Akciğer kanseri
IRESSA: Akciğer kanseri
SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) (kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalayarak idrarla atılması
OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)
NUVIGIL: Narkolepsi (gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)
DOPADEX: Parkinson hastalığı