SGK, 62 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Kalp, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçların da arasında bulunduğu 62 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Yazılı açıklama yayınlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararla listeye dahil edilen ilaçların eşdeğer olduğunu ifade etti.

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Bakan, listeye alınan ilaçların antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğunu aktardı.

Selçuk, ilaçlarının dördünün eşdeğerinin bulunmadığını kaydetti.

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Aile bakanı, listeye alınan 62 ilaçtan dördünün yabancı, diğerlerinin yerli olduğunu belirterek ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığını olacağını, bununla yıllık 6 milyon liralık tasarruf öngördüklerini dile getirdi.

Bakan, 62 ilacın daha listeye eklenmesiyle bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısının 8 bin 467’ye yükseldiğini duyurdu.