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Yaramazlara biraz batar!

Sezonu kapattı: Trabzonspor’a ‘Evet’ deyip Karlsruhe ile sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu’na dört ay men cezası 

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dört ay boyunca futboldan men edildi.

Fotoğraf: bayer04.de

Çalhanoğlu, Karlsruhe altyapısında oynadığı 2011 yılında Trabzonspor ile ön anlaşmaya varmış, ancak daha sonra kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Bordo-mavili kulüp, imzalanan ön protokole uymayan oyuncunun cezalandırılması talebiyle FIFA’ya şikayette bulunmuş, Çalhanoğlu’nun başvurusu üzerine dava Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a taşınmıştı.

Leverkusen’in resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre CAS, sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu gerekçesiyle 22 yaşındaki oyuncuya dört ay futboldan men cezası verdi. CAS ayrıca Çalhanoğlu’nun Trabzonspor’a 100 bin avro ödemesine hükmetti.

Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, “Hem bizim için hem Hakan için ciddi bir darbe. Leverkusen’in bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Bu ceza aynı zamanda bize de kesilmiş oldu” dedi.

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