Sezonu kapatmıştı: Aziz Yıldırım’a verilen altı ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasında indirime gidildi

Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar ve maçın hakemi Serkan Çınar’ı tehdit ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a verilen altı ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasında indirime gidildi.

Sarı-lacivertli kulübün itirazını değerlendiren Tahkim Kurulu, Yıldırım’ın ‘sportmenliğe aykırı açıklama’dan çarptırıldığı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

‘Hakemi tehdit’ten verilen 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve 150 bin lira para cezasıysa oy çokluğuyla onandı.

Ne demişti?

Sarı-lacivertlilerin Şükrü Saracoğlu’nda Adanaspor’la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan Yıldırım, “Hakem terörü var. Böyle düzen olmaz! Devlete çağrı yapıyorum buradan. Sayın cumhurbaşkanına, sayın başbakana, spor bakanımıza hepsine çağrı yapıyorum. Bu spora el atın” demişti.