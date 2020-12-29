Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye gözaltı kararı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.

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Ne olmuştu?

ABD’de suçlarını itiraf eden ve mahkum olan ‘Kingston kardeşler’in ABD Hazinesi’ni dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz’ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırım yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.

Kingston kardeşlerin, Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini ABD’li savcılarla paylaştığı öne sürülmüştü.

ABD’de Utah savcılığının, mahkemeye başvurarak Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

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İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

Kardeşlere gözaltı kararı

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre Kingston kardeşler olarak bilinen Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston da gözaltı talimatı verilen isimler arasında yer alıyor.