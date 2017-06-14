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Sezen Aksu’dan Gülmen ve Özakça için 100’üncü gün mesajı


 

Darbe girişiminin ardından ihraç edildikleri işlerine iade için açlık grevine başlayan akademiyen Nuriye Gülmen ve eğitimc Semih Özakça için bir mesaj yayınlayan Sezen Aksu, yetkililerden adım beklediğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Semih Özakça ve Nuriye Gülmen yarın açlık grevinde 100’üncü güne giriyor. İki eğitimcinin avukatı kısa süre önce, müvekkillerinin kalbinin her an durabileceğini söylemişti.

Duruma karşı daha önce de bir mesaj yayınlayan Sezen Aksu, açlık grevinin 100’üncü gününde de Özakça ve Gülmen’i unutmadı.

Instagram hesabından açıklamaya yayınlayan Aksu, şunları yazdı:

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