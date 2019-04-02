Sezaryene girmeden dakikalar önce evlendi

ABD’nin Indiana eyaletinin South Bend kentinde yaşayan bir kadın sezaryene girmeden dakikalar önce çocuğunun babasıyla evlendi.

Fotoğraf: Facebook

South Bend’in 2020’de başkan adayı olmayı planlayan belediye başkanı Pete Buttigieg, “Mary ve Gabe beni ofise geldiğim anda, saat 08.15’te yakaladı. Bebek doğmadan önce evlenmek istediklerini söylediler” dedi. Başkan, daha önceden haber vermemelerine rağmen nikahlarını kıydığını belirterek, belediye çalışanlarının şahitlik yaptığını söyledi.

Reklam

Kurdelelerden alyans yapan çift nikahın hemen ardından saat 09.00’daki sezaryen randevusuna yetişmek için hastaneye koştu.

Buttigieg, Facebook sayfasında, çiftin bebeği Jade Katherine Jones’un kentin en minik sakinlerinden olduğuna vurgu yaparak, “Belediye başkanlığım sona erdikten sonra unutamayacağım anlardan biri oldu kıydığım bu nikah” dedi.

Buttigieg, aday olursa ‘eşcinsel olduğunu’ kamuoyuyla paylaşan ilk aday olacak.