Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sezai Temelli’ye ‘terör’ soruşturması

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ayrıntılar gelecek…

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