Sezai Temelli’ye ‘terör’ soruşturması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart deniz zaferinin yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki terör saldırısına atıfta bulunarak “Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız” dedi.