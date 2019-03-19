Sezai Temelli’ye ‘terör’ soruşturması

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
SON HABERLER
Yurtdışına büyük ilgi: Erasmus’a başvuran öğrenci sayısı beklenenin dört katı
Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında okumak için geçen yıl başvuru sayısı beklenenin dört katını aştı.
Kılıçdaroğlu: Neredeyse elde kılıç kalkan birbirimizi öldüreceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı “Kutuplaştırıyorlar, ayrıştırıyorlar toplumu. Bu kutuplaşmaya neden olanların iyi sorgulanması lazım” diye eleştirdi.
Hollanda Utrecht’te silahlı saldırı: Üç ölü, altı ağır yaralı
Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı meydana geldi. Yaralıların olduğu ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Utrecht’teki tüm camilerin önlem amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
Erdoğan’dan Yeni Zelanda atıflı Çanakkale mesajı: Sizi de dedeleriniz gibi uğurlarız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart deniz zaferinin yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki terör saldırısına atıfta bulunarak “Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız” dedi.
Kime karşıyım, neye tarafım?
Peki muhalefeti niçin eleştiriyorum?