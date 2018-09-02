Sezai Temelli’den Demirtaş açıklaması: Dost, arkadaş, yoldaş

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çözüme sürecine yönelik olarak AKP’den umudu kestiklerini açıkladı. Demirtaş ile yaşadığı tartışmaya da değinen Temelli “Dost, arkadaş, yoldaş Demirtaş dedik. O benim yüreğimde böyle. Ben onun yüreğinde öyleyim. Aramızda herhangi bir sorun yok” dedi.

Irak merkezli Rudaw haber ajansından Maşallah Dekak, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yle dün, gündeme dair bir röportaj gerçekleştirdi. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Diyarbakır’da bulunan Temelli, çözüm sürecinin barıştan geçtiğini belirterek AKP’den umudu kestiklerini dile getirdi.

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Diyarbakır’da mülakat veren Temelli, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aralarında gerginlik bulunduğu dair iddiaları da yanıtladı. Temelli, Edirne F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan, Demirtaş’la arasında herhangi bir gerginliğin bulunmadığını söylerken, “Asla. Dost, arkadaş, yoldaş, Demirtaş dedik. Kampanyayı böyle yürüttük. Benim yüreğimde halen öyledir. Onun da yüreğinde ben öyleyim. Bu tartışmanın suni bir yere çekilmesi başka bir konu. Onu da yöntem üzerinden konuştuk. Kendisi de, ben de bu kanaatteyim. Dolayısıyla HDP içinde ayrılık gayrılık yoktur. Yan yana omuz omuza mücadelemiz sürüyor” dedi.

Demirtaşı ziyaret etmek istediğini fakat gerekli izinleri alamadığını ifade eden Temelli “Zaten ben Demirtaş’ın görüşmecisiydim. 4 Kasım 2016’dan beri devlet, Adalet Bakanlığı bizim görüşmemize bir türlü izin vermiyor. Dolayısıyla dolaylı yollardan görüşüyoruz. Mektuplar ya da avukatlar yoluyla görüşüyoruz. Ama bu son gelişmeler sanki HDP içerinde bu türden bir gerilim varmış gibi kabul edeceğimiz bir şey değil. Ben de kabul etmediğimi daha sonraki açıklama ile dile getirdim. Kendisi de gerekli açıklamayı yaptı zaten” diye konuştu.

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Demirtaş özeleştiriye davet etmişti

Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi’nden yazdığı makaleyle, 24 Haziran’da aldığı seçim sonuçları nedeniyle HDP yönetiminin özeleştiri yapmaya davet etmişti. Temelli ise verdiği yanıtta “Eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bunun kıymetlidir, fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirilir, eğer ortakça kamuoyuna açıklanması gerektiği düşünülürse o zaman açıklanır. Özeleştiri vermeyi düşünmüyoruz” demişti.