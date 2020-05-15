Seyyar satıcının balon balığı sattığı üç kişi zehirlendi

Antalya’da üç arkadaş, ‘bilmeden’ satın alıp yedikleri balon balığından zehirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan üç kişiden biri hayati tehlikeyi atlatamadı.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’ndeki bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), 10 Mayıs’ta seyyar satıcıdan balık satın aldı ve pişirip yedi. Üçü de fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yedikleri balığın balon balığı olduğu ortaya çıktı. Nedim Derbek’in hayati tehlikesi sürüyor.

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Taburcu edilen Akbay şunları söyledi: “Ben eve geldim. Bir anda ateşim çıktı. Soğuk duşun altına koştum. Ardından istifra ettim. Dinlenirken telefon geldi. Benimle balık yiyen arkadaşlarım hastaneye kaldırılmış. Arkadaşlarım, ‘Agabey bunlar zehirlenmiş. Sen de hazırlan gelip seni hastaneye götüreceğiz’ dediler. Merdivenleri inemedim, ayaklarım tutmuyordu. İki gün yoğun bakımda kaldım.”

Aradan beş gün geçtiğini ve yeni yeni kendine gelmeye ve yürümeye başladığını söyleyen Akbay şöyle devam etti: “Ali Akgül, biraz daha iyi gibi ama Nedim’in durumu iyi değil. Günahtır, ayıptır, yazıktır. Üç kuruş para kazanmak için insan hayatı ile oynuyorlar. Ben balon balığını biliyorum ancak bize fileto şeklinde verildiği için anlayamadım. Bilmediğimiz insanlardan balık almamamız gerekiyormuş.”

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının özellikle yaz aylarına girilirken öldürücü etkiye sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

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“Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Ayrıca bu balık bekletilirse karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli.”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın balon balıklarının satışını yasakladığına dikkat çeken Gökoğlu şöyle devam etti: “Muhtemelen bu kaçak bir sızıntı. Vatandaş da elden, poşetten satılan balıktan alınca bu durum yaşandı. Bu balık yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. Ölüme varan sonuçlar doğurur. Bu kişiler ucuz kurtulmuş.”