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Yaramazlara biraz batar!

‘Şeytanı yakıyorum’ diye evini ateşe verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hafize N. (41), evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın çevresindekilere evdeki şeytanı yaktığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Mahmudiye Mahallesi’nde üç katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., çakmakla evi ateşe verdi ve alevler evi sararken kendini odaya kilitledi. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Kurtarıldıktan sonra evindeki şeytanı yaktığını söyleyen Hafize N., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hafize N.’nin dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.

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