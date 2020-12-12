‘Şeytana uydum, beni bırakın’ dedi: Esenler’de markette çocuk istismarına tutuklama

İstanbul’un Esenler ilçesinde markette 11 yaşındaki çocuğu istismar eden kişi tutuklandı.

47 yaşındaki A.Ö., bir işyerinde 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar ederken kameralar tarafından görüntülenmiş, şehir dışına kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yakalanmıştı.

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Güvenlik kamerası kayıtlarında, adamın çocuğu istismar etmesinin ardından cebinden çıkardığı paradan bir miktar verdiği görülüyor.

A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy adliyesinde savcılığa çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, “Söyleyecek bir şeyim yoktur, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi.

Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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A.Ö., hakimlik sorgusunda ise şunları söyledi: “Göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum, nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım, serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

Mahkeme, adamı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutukladı.