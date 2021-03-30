Şeytan marka giyemez: Nike tabanında insan kanı kullanılan ayakkabılar için dava açtı

Nike, rapçi Lil Nas X ve sanat kolektifi MSCHF işbirliğiyle satışa çıkarılan, tabanında bir damla insan kanı olan Satan (şeytan) ayakkabıları için dava açtı.

Fotoğraf: MSCHF

Nike Air Max 97 modelinin kullanıldığı tasarımda, bronz bir pentagram, ters haç gibi detaylarla ‘süslü’ ayakkabıların hava yastığı tabanında kırmızı mürekkebin yanısıra bir damla insan kanı bulunuyordu.

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666 çift üretilen ve 1018 dolara (8 bin 400 lira) satışa çıkan ayakkabıların dün bir dakika içinde tükendiği bildirildi.

Markalarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğı Bölgesi Mahkemesi’ne başvuran Nike, ayakkabıların satışının durdurulmasını ve sanat kolektifinin meşhur logolarını kullanmasının engellenmesini talep etti.

Dava dilekçesinde ‘Şeytan‘ ayakkabıların MSCHF ve Nike arasında hatalı şekilde bağlantı kurulmasına neden olarak karışıklık yarattığı ifade edildi.

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Ayakkabılar üzerindeki dini referanslar nedeniyle özellikle muhafazakar kesimin tepkisini çekmişti.