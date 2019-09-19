‘Şeytan’ dediği Putin’i kötü ruhlardan arındırmak için Moskova’ya yürüyen şaman, operasyonla tutuklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘Şeytan’ olarak nitelendiren Sibiryalı şaman Aleksandr Gabuşev, Moskova’ya Putin’i iktidardan indirip kötü ruhlardan arındırmak için yürüme eylemi yaptığı sırada polis özel kuvvetlerinin düzenlediği bir operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gabuşev (sağda), Baykal Gölü yakınlarında, tutuklanmadan önce kendisine inananlarla birlikte kamp yaptığı yerde. Fotoğraf: SkyNews

Sky News’un haberine göre, altı aydır yolda olan ve yaklaşık üç bin kilometre yürüyen Gabuşev, Sibirya’daki Baykal Gölü yakınlarında, kendisiyle birlikte yürüyen takipçileriyle kamp yaptığı sırada düzenlenen operasyonla tutuklandı.

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Gabuşev’in temmuz ayında Sibirya’nın Çita kentinde birkaç yüz kişiyi etrafına toplayarak “Tanrı bana Putin’in bir insan değil, bir şeytan olduğunu söyledi. Bu yüzden onu iktidardan indirip arındırmak zorundayım” dediği belirtiliyor.

Gabuşev’in Moskova’ya doğru kendisine inananlarla birlikte günde yaklaşık 20 kilometre yürüdüğü bildirilirken, takipçilerinin bir kısmının, kendisinin YouTube’daki videolarından etkilendiği bildiriliyor.

Yerel yetkililer, Gabuşev’in, Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği için gözaltında olduğunu belirtiyor.

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Af Örgütü: Eylem tuhafsa, yetkililerin müdahalesi daha da tuhaf

Uluslararası Af Örgütü, Gabuşev’in tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, şamanın eyleminin ‘tuhaf’ (ekzantrik) olabileceğini, ancak Rus yetkililerin bu eyleme yanıtının daha da garip (grotesk) olduğunu belirtti.

Af Örgütü’nün açıklamasında, şöyle dendi: “Yetkililer, Gabuşev’in gerçekten sihirli güçlere sahip olduğuna mı inanıyor? Aleksandr Gabuşev derhal serbest bırakılmalı ve herkes gibi düşüncelerini serbestçe açıklayıp dinini serbestçe yayabilmelidir.”

Sibirya bozkırlarında binlerce yıldır süren bir doğaya tapınma biçiminin kutsal kişisi olan şamanların, doğadaki ruhlarla insanlar arasında bağ kurduğuna inanılıyor.