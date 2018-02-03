Şeytan azapta gerek: Diyanet’e göre sol elle yemek yemek şeytanlara özgü

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘sol elle şeytanların yemek yediğini’ savundu.

Yurttaşların sorularına yanıt verilen Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na ait sitede, ‘sol elle yemek yemenin dinen bir sakıncası olup olmadığı’ soruldu.

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Diyanet bu soruya şu yanıtı verdi: “Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir (Buharî, Et’ime, 2; Müslim, Eşribe, 13). Hz. Peygamberin sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur.”